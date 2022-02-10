Wasinstallaties en wasplaatsen
Of het nu gaat om personenauto's of bedrijfswagens - schone voertuigen dragen niet alleen bij tot een positief beeld, ook veiligheidsoverwegingen en waardebehoud spelen een belangrijke rol bij het wassen van voertuigen. Portaal- en ZB-wasinstallaties bieden autobedrijven, autowasparken, garages en tankstations rendabele reinigingsoplossingen voor het wassen op contractbasis. Portaalwasstraten voor bedrijfswagens of mobiele één-borstel-wasinstallaties zorgen bij transportbedrijven of busondernemingen voor een stralend wagenpark.
Winstgevende extra omzet voor garages, benzinestations en autobedrijven
Voor veel autobezitters is de staat waarin de eigen auto verkeert erg belangrijk. Ze besteden veel aandacht aan een schone en goed onderhouden auto, niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook om veiligheidsredenen en om de waarde van het voertuig te behouden. Daarom bezoeken ze regelmatig locaties waar ze hun auto kunnen laten wassen en verzorgen. Voor autowerkplaatsen, benzinestations en dealerbedrijven kunnen portaal- of ZB-wasinstallaties dus een winstgevende bijkomende activiteit zijn. Wascentra hebben nog meer profijt van een wasinstallatie als ze zijn voorzien van zuinige en tegelijkertijd milieuvriendelijke systemen. Om winstgevend te zijn is het belangrijk dat de uitvoering en de grootte van de carwash zo goed mogelijk is afgestemd op de doelgroep en de dagelijkse wascapaciteit. Als het wasresultaat dan ook nog overtuigend is, kan de exploitant zich verheugen op terugkerende wasklanten.
Rendabele reiniging voor transportbedrijven en busondernemingen
Het belang van bussen en vrachtwagens voor het vervoer van personen en goederen neemt al jaren toe. Dat alles schoon is speelt ook een belangrijke rol bij het goed in stand houden van de supply-chains en goed lopende processen.
Efficiënte wasmethodes besparen tijd en geld
Om arbeidskosten en tijd te besparen, worden bij het reinigen van bedrijfswagens bijzonder hoge eisen gesteld aan de waskwaliteit en -snelheid, omdat: hoe efficiënter de reiniging, hoe sneller de bedrijfswagens weer voor transport kunnen worden ingezet. Een flexibel wasprogramma is net zo belangrijk om te kunnen voldoen aan de eisen van verschillende voertuigtypes en materialen als aan de soorten vuil. De grootte en het gebruiksdoel van de bedrijfswagens vereisen echter niet alleen een speciale techniek voor het wassen - ook de juiste waschemicaliën zijn belangrijk om de voertuigen economisch te kunnen reinigen.
Alles netjes houden draagt bij aan de waarde van het wagenpark.
Of het nu gaat om huurauto's, vrachtwagens, busvloten of gemeentelijke wagenparken: wie zijn voertuigen met regelmaat schoon houdt, zorgt voor een langere levensduur en maakt, afhankelijk van de mate van vervuiling, het onderhoud ook een stuk gemakkelijker. Want alleen schone voertuigen kunnen goed worden gerepareerd, omdat de schade veel beter zichtbaar is.