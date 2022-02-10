Wasinstallaties en wasplaatsen

Winstgevende extra omzet voor garages, benzinestations en autobedrijven

Voor veel autobezitters is de staat waarin de eigen auto verkeert erg belangrijk. Ze besteden veel aandacht aan een schone en goed onderhouden auto, niet alleen vanwege het uiterlijk, maar ook om veiligheidsredenen en om de waarde van het voertuig te behouden. Daarom bezoeken ze regelmatig locaties waar ze hun auto kunnen laten wassen en verzorgen. Voor autowerkplaatsen, benzinestations en dealerbedrijven kunnen portaal- of ZB-wasinstallaties dus een winstgevende bijkomende activiteit zijn. Wascentra hebben nog meer profijt van een wasinstallatie als ze zijn voorzien van zuinige en tegelijkertijd milieuvriendelijke systemen. Om winstgevend te zijn is het belangrijk dat de uitvoering en de grootte van de carwash zo goed mogelijk is afgestemd op de doelgroep en de dagelijkse wascapaciteit. Als het wasresultaat dan ook nog overtuigend is, kan de exploitant zich verheugen op terugkerende wasklanten.