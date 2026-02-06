De VehiclePro glansdroger Nano RM 832 Classic bereikt uitstekende droogresultaten na het wassen van auto's en bedrijfsvoertuigen in autowasstraten. De effectieve glansdrooghulp op nanotechnologiebasis zorgt ervoor dat de waterfilm snel wordt opgebroken over een groot oppervlak bij alle waterhardheden, wat resulteert in een uitstekende droging met hoogglanzende oppervlakken. De nanostructuurlaag die tijdens het proces wordt gevormd, beschermt de lak effectief tot 1 maand. RM 832 Classic is ook geschikt voor gebruik met hogedrukreinigers en zorgt voor de beste resultaten in combinatie met onze actieve schuimreiniger Nano RM met 816 Classic. Het is VDA-conform en bevat geen minerale oliën of minerale koolwaterstoffen. De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met EEC 648/2004. Met een opbrengst tot 50 auto's per liter is het ook zeer zuinig.