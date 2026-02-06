VehiclePro Glansdroger Nano RM 832 Classic, 20l
Voor gebruik in autowassystemen: De vloeibare glansdroger vormt een nanostructuurlaag en zorgt zo voor uitstekende droogresultaten.
De VehiclePro glansdroger Nano RM 832 Classic bereikt uitstekende droogresultaten na het wassen van auto's en bedrijfsvoertuigen in autowasstraten. De effectieve glansdrooghulp op nanotechnologiebasis zorgt ervoor dat de waterfilm snel wordt opgebroken over een groot oppervlak bij alle waterhardheden, wat resulteert in een uitstekende droging met hoogglanzende oppervlakken. De nanostructuurlaag die tijdens het proces wordt gevormd, beschermt de lak effectief tot 1 maand. RM 832 Classic is ook geschikt voor gebruik met hogedrukreinigers en zorgt voor de beste resultaten in combinatie met onze actieve schuimreiniger Nano RM met 816 Classic. Het is VDA-conform en bevat geen minerale oliën of minerale koolwaterstoffen. De gebruikte oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met EEC 648/2004. Met een opbrengst tot 50 auto's per liter is het ook zeer zuinig.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|4
|Gewicht (kg)
|19,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|260 x 230 x 420
Eigenschappen
- Effectieve glansdrooghulp op basis van nanotechnologie
- Snelle, grootschalige breuk van de waterfilm
- Uitstekend droogresultaat
- Beste resultaten in combinatie met actieve schuimwas NANO RM 816 ASF
- Effectief bij alle waterhardheidsniveaus
- Creëert een reflecterende hoogglans
- Biedt effectieve bescherming tot 1 maand
- VDA-conform
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen