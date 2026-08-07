VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic, 200l
Onderhoudswas voor een hoogglanzende, weerbestendige en corrosiewerende beschermlaag op de autolak. Effectief bij alle waterhardheden en VDA-conform.
Beschermt effectief tegen corrosie en zorgt tegelijkertijd voor glanzende voertuigoppervlakken: de VehiclePro hete was RM 820 Classic van Kärcher voor gebruik met hogedrukreinigers bij zelfbedieningswasplaatsen en in wasstraten voor voertuigen. Of het nu gaat om personenauto's, bedrijfswagens of tweewielers, met hard of zacht water - de onderhoudswas vormt een weerbestendige conserveringslaag die de lak tot een maand lang beschermt. Bovendien overtuigt de was door zijn milieuvriendelijke eigenschappen, omdat de aanwezige oppervlakteactieve stoffen biologisch afbreekbaar zijn volgens EEG 648/2004, VDA-conform is en met tot 120 behandelde auto's per liter zeer zuinig en zuinig in gebruik is.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|216
Eigenschappen
- Effectieve thermische wax voor gebruik in autowasstraten en zelfbedieningsautowasstraten
- Biedt effectieve bescherming tot 1 maand
- Effectief bij alle waterhardheidsniveaus
- Creëert een reflecterende hoogglans
- VDA-conform
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen