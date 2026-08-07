Beschermt effectief tegen corrosie en zorgt tegelijkertijd voor glanzende voertuigoppervlakken: de VehiclePro hete was RM 820 Classic van Kärcher voor gebruik met hogedrukreinigers bij zelfbedieningswasplaatsen en in wasstraten voor voertuigen. Of het nu gaat om personenauto's, bedrijfswagens of tweewielers, met hard of zacht water - de onderhoudswas vormt een weerbestendige conserveringslaag die de lak tot een maand lang beschermt. Bovendien overtuigt de was door zijn milieuvriendelijke eigenschappen, omdat de aanwezige oppervlakteactieve stoffen biologisch afbreekbaar zijn volgens EEG 648/2004, VDA-conform is en met tot 120 behandelde auto's per liter zeer zuinig en zuinig in gebruik is.