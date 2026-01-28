Bàn chải xoay WB 130
Bàn chải xoay WB 130 với phụ kiện có thể thay đổi giúp làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Thay đổi đầu chà đính kèm nhanh chóng nhờ cần gạt tích hợp.
Khi được kết hợp với đầu chà Universal, bàn chải xoay WB 130 của Kärcher đặc biệt thích hợp cho các bề mặt như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Vòng quay mạnh mẽ đảm bảo làm sạch hiệu quả và kỹ lưỡng. Bàn chải xoay có cần gạt để thay đổi phụ kiện nhanh chóng và dễ dàng mà không phải tiếp xúc với bụi bẩn, bàn chải đi kèm với nắp trong suốt để có thể trải nghiệm khả năng làm sạch ấn tượng. Nếu cần, chất tẩy rửa cũng có thể được sử dụng chung với bàn chải. Bàn chải xoay phù hợp để sử dụng với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Hai đầu chải Car&Bike và Home&Garden có thể hoán đổi cho nhau, được điều chỉnh đặc biệt dành cho các bề mặt mỏng manh hoặc chịu lực.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải xoay
- Làm sạch nhẹ nhàng
- Vệ sinh tiện lợi và thoải mái.
Thay đổi phần đính kèm thông qua cần nhả
- Thay đổi phần đính kèm nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không cần tiếp xúc với bụi bẩn.
- Luôn giữ cho tay bạn sạch sẽ.
- Chọn phụ kiện đính kèm phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.
Ứng dụng chất tẩy rửa với bàn chải được kết nối với máy phun rửa áp lực cao
- Làm sạch hiệu quả.
Vỏ trong suốt
- Trải nghiệm làm sạch nhờ công nghệ hữu hình.
Tích hợp lông bàn chải
- Giảm nước phun, bảo vệ cả người dùng và môi trường xung quanh.
Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn
- Kết nối với ống dây tưới vườn, có thể sử dụng mà không cần máy phun rửa áp lực cao.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,39
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,497
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|305 x 156 x 137
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu bàn chải xoay WB 120 cũ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Nhà kính
- Cửa nhà để xe
- Bình phong
- Ban công
- Bệ cửa sổ