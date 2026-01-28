Khi được kết hợp với đầu chà Universal, bàn chải xoay WB 130 của Kärcher đặc biệt thích hợp cho các bề mặt như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Vòng quay mạnh mẽ đảm bảo làm sạch hiệu quả và kỹ lưỡng. Bàn chải xoay có cần gạt để thay đổi phụ kiện nhanh chóng và dễ dàng mà không phải tiếp xúc với bụi bẩn, bàn chải đi kèm với nắp trong suốt để có thể trải nghiệm khả năng làm sạch ấn tượng. Nếu cần, chất tẩy rửa cũng có thể được sử dụng chung với bàn chải. Bàn chải xoay phù hợp để sử dụng với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Hai đầu chải Car&Bike và Home&Garden có thể hoán đổi cho nhau, được điều chỉnh đặc biệt dành cho các bề mặt mỏng manh hoặc chịu lực.