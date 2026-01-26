Với áp lực cao chống lại bụi bẩn nặng, đầu chà sàn công suất PS 30 Plus lý tưởng để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các khu vực có diện tích vừa và nhỏ. Ba đầu phun áp suất cao tích hợp không chỉ đảm bảo kết quả sạch bóng mà còn mang lại hiệu suất khu vực tối ưu. Để làm sạch tất cả các góc và cạnh một cách hiệu quả và dễ dàng, đầu phun bên có thể xoay 45 độ. Điều này đồng thời bảo vệ người dùng khỏi mọi tia nước phun. Một lợi ích khác: Nhờ hình dáng nhỏ gọn, PS 30 Plus đặc biệt thích hợp cho các bước làm sạch. Đầu bàn chải của thiết bị cũng có thể di chuyển và linh hoạt. Điều này có thể xoay 360 độ để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Tất cả các bề mặt nhẵn có thể được gạt bằng lưỡi gạt bụi tích hợp sau khi làm sạch. Điều này giúp loại bỏ nước bẩn dư thừa một cách nhanh chóng và làm cho các bề mặt sẵn sàng để sử dụng lại ngay lập tức.