Đầu chà bề mặt PS 30 Plus Power
Đầu chà sàn công suất PS 30 Plus loại bỏ bụi bẩn cứng đầu với ba đầu phun áp lực cao. Nhờ có đầu xoay bên hông, tất cả các góc và cạnh đều được làm sạch một cách dễ dàng.
Với áp lực cao chống lại bụi bẩn nặng, đầu chà sàn công suất PS 30 Plus lý tưởng để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên các khu vực có diện tích vừa và nhỏ. Ba đầu phun áp suất cao tích hợp không chỉ đảm bảo kết quả sạch bóng mà còn mang lại hiệu suất khu vực tối ưu. Để làm sạch tất cả các góc và cạnh một cách hiệu quả và dễ dàng, đầu phun bên có thể xoay 45 độ. Điều này đồng thời bảo vệ người dùng khỏi mọi tia nước phun. Một lợi ích khác: Nhờ hình dáng nhỏ gọn, PS 30 Plus đặc biệt thích hợp cho các bước làm sạch. Đầu bàn chải của thiết bị cũng có thể di chuyển và linh hoạt. Điều này có thể xoay 360 độ để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Tất cả các bề mặt nhẵn có thể được gạt bằng lưỡi gạt bụi tích hợp sau khi làm sạch. Điều này giúp loại bỏ nước bẩn dư thừa một cách nhanh chóng và làm cho các bề mặt sẵn sàng để sử dụng lại ngay lập tức.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun bên xoayLàm sạch hoàn hảo tất cả các góc và các góc cạnh mà không bị bắn tung tóe.
Đầu bàn chải có thể xoay 360 °Để linh hoạt hoàn toàn trong các khu vực khó tiếp cận.
Vòng bristle (cũng ở đầu phun bên)Bảo vệ chống nước phun, bất kể cài đặt đầu phun.
Ba đầu phun áp suất cao
- Làm sạch hiệu quả các chất bẩn cứng đầu.
Thiết kế nhỏ gọn
- Cho phép dễ dàng vệ sinh trong không gian hẹp.
Sự kết hợp giữa áp suất cao và áp lực chổi bằng tay
- Đảm bảo làm sạch hiệu quả đặc biệt so với máy chà sàn thông thường.
Thanh gạt
- Loại bỏ nước bẩn dễ dàng. Có thể được thay thế mà không cần một công cụ.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,932
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,347
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Cầu thang
- Sân hiên
- Ban công