Cánh tay quay kép của máy làm sạch bề mặt T 5 T-Racer có khả năng loại bỏ bụi bẩn trên các khu vực rộng lớn - để làm sạch nhanh chóng và hiệu quả. Siêu thực tế: Có thể điều chỉnh chất tẩy rửa bề mặt sao cho vòi phun được đặt ở khoảng cách lý tưởng so với bề mặt, tùy thuộc vào vật liệu. Điều này có nghĩa là các bề mặt cứng, như đá và bê tông, có thể được làm sạch hiệu quả như các bề mặt mỏng manh hơn, chẳng hạn như gỗ. Do đó, T 5 T-Racer làm sạch trong khoảng một nửa thời gian cần thiết bằng một cây súng phun. Hơn nữa, mui xe bảo vệ người sử dụng và môi trường xung quanh khỏi nước phun một cách đáng tin cậy và "hiệu ứng thủy phi cơ" giúp việc điều khiển trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Ngay cả các bề mặt thẳng đứng, chẳng hạn như cửa nhà, có thể được làm sạch hiệu quả nhờ tay cầm tiện dụng. Thích hợp cho máy phun rửa áp lực từ K 2 đến K 7.