Jeu de bonnettes en microfibres pour suceur manuel
Deux bonnettes en microfibres haute qualité pour suceur manuel. Pour une meilleure élimination et absorption de la saleté et de la graisse. Idéal pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans la salle de bain et la cuisine, même sur la cuisinière.
Grâce aux deux bonnettes en microfibres haut de gamme, il devient encore plus facile de décoller et de ramasser la saleté et la graisse avec le suceur à main. Idéal pour les salissures particulièrement importantes et tenaces dans la salle de bains et la cuisine. Même les traces les plus résistantes sur les plaques de cuisson sont éliminées sans effort. Grâce à l'élastique intégré, la fixation sur le suceur à main et le retrait deviennent un jeu d'enfants. Ce dernier garantit aussi un maintien idéal de la bonnette sur le suceur à main pendant le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Bonnette à élastique
- Fixation et retrait faciles de la bonnette.
- La bonnette reste en place pendant le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|195 x 95 x 30
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.600 C
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 EasyFix
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 C
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix (Premium) Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + IronKit
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SC 1 Premium Floor Kit
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium Iron
- SI 2.600 CB
- SI 2125
- SV 1802
- SV 1902
Domaines d'utilisation
- Évier
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Plaques de cuisson
- Hottes aspirantes
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Acier inoxydable