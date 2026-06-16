Jeu de bonnettes en microfibres pour suceur manuel

Grâce aux deux bonnettes en microfibres haut de gamme, il devient encore plus facile de décoller et de ramasser la saleté et la graisse avec le suceur à main. Idéal pour les salissures particulièrement importantes et tenaces dans la salle de bains et la cuisine. Même les traces les plus résistantes sur les plaques de cuisson sont éliminées sans effort. Grâce à l'élastique intégré, la fixation sur le suceur à main et le retrait deviennent un jeu d'enfants. Ce dernier garantit aussi un maintien idéal de la bonnette sur le suceur à main pendant le nettoyage.