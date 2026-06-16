Le set se compose de 2 brosses en laiton et de 2 brosses haute pression et s'illustre au quotidien par son pouvoir nettoyant particulièrement élevé en complément des autres brosses rondes. Les poils résistants qui ne s'usent que très lentement sont conçus pour une élimination sans effort des saletés tenaces et incrustées, par exemple sur la grille du four ou du barbecue. Les poils d'une très grande longévité classent ces brosses rondes parmi les plus puissantes des brosses pour nettoyeurs vapeur. Idéal pour l'utilisation sur les surfaces résistantes.