Jeu de brosses haute pression
Avec le set de brosses haute pression, même les saletés tenaces et incrustées sont éliminées facilement, rapidement et intégralement. Particulièrement indiqué pour l'utilisation sur la grille du four ou du barbecue.
Le set se compose de 2 brosses en laiton et de 2 brosses haute pression et s'illustre au quotidien par son pouvoir nettoyant particulièrement élevé en complément des autres brosses rondes. Les poils résistants qui ne s'usent que très lentement sont conçus pour une élimination sans effort des saletés tenaces et incrustées, par exemple sur la grille du four ou du barbecue. Les poils d'une très grande longévité classent ces brosses rondes parmi les plus puissantes des brosses pour nettoyeurs vapeur. Idéal pour l'utilisation sur les surfaces résistantes.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|26 x 26 x 40
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Grill
- Four
- Même les saletés tenaces