De set bestaat uit 2 messing en 2 krachtborstels en overtuigt in het dagelijks leven als aanvulling op de andere ronde borstels met een bijzonder sterke reinigingskracht. De duurzame borstelharen, die slechts zeer langzaam slijten, zijn geschikt voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en aanslag - bijvoorbeeld op het oven- of grillrooster. De extreem duurzame borstelharen maken de ronde borstels tot een krachtpatser onder de borstels voor stoomreinigers. Ideaal voor gebruik op niet-gevoelige oppervlakken.