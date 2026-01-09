Lance d'arrosage
Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.
Cette lance compacte est parfaite pour un arrosage simple dans le jardin. Grâce aux formes d'arrosage réglables en continu, la distribution de l'eau peut flexiblement et sur demande être modifiée d'un jet conique creux à un jet crayon. Des parterres de fleurs et de plantes peuvent être arrosées facilement, et les terrasses ou les meubles de jardin peuvent être nettoyés de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage de la classe d'entrée idéale aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. Si la lance n'est pas utilisée, le jet d'eau de la lance peut simplement être fermé. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Petit et compact
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|131 x 36 x 36
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
