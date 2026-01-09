Basic spuitstuk
Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.
Dit kleine spuitstuk is perfect om uw tuin op een eenvoudige manier te besproeien. Dankzij de traploos instelbare sproeipatronen, kan de waterverdeling flexibel en naar wens worden ingesteld tussen een kegelstraal en een puntstraal. Bloemen- en plantenbedden kunnen eenvoudig worden besproeid, en terrassen en tuinmeubels kunnen worden schoongemaakt. Dit maakt van dit instapmodel het ideale spuitstuk voor zowel sproeiwerkzaamheden als reinigingstaken. Als het spuitstuk niet wordt gebruikt, kan de waterstroom eenvoudig worden uitgeschakeld op het spuitstuk. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen probleemloos op elke tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Klein en compact
- Eenvoudig te gebruiken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|131 x 36 x 36
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
