Conçu comme une serpillère universelle, le balai à plat Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm séduit par ses boucles rouges réparties de manière dense et uniforme pour une excellente capacité d'absorption des poussières. Les boucles en polyester et en microfibres facilitent également le nettoyage à proximité des bords et capturent les saletés en suspension dans les angles et sur les chants. Cette bonnette est parfaite pour le nettoyage industriel et dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des sols irréguliers. Grâce à ce code de couleurs, la bonnette est réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées. Le balai à plat ECO! peut être utilisé avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 250 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.