Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm
Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.
Conçu comme une serpillère universelle, le balai à plat Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm séduit par ses boucles rouges réparties de manière dense et uniforme pour une excellente capacité d'absorption des poussières. Les boucles en polyester et en microfibres facilitent également le nettoyage à proximité des bords et capturent les saletés en suspension dans les angles et sur les chants. Cette bonnette est parfaite pour le nettoyage industriel et dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des sols irréguliers. Grâce à ce code de couleurs, la bonnette est réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées. Le balai à plat ECO! peut être utilisé avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou pour le nettoyage des sols avec préconditionnement. Aspergez pour cela la serpillère de 250 % de son poids en liquide de nettoyage. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile avec les deux méthodes.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|100% PET
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles cousues
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip ErgoFrame 40 cm
- Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm
- Standard Support de frange à poches 40 cm
- Standard Support de frange à poches MultiLink 40 cm
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide