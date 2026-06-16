Générateur électrique PGG 6/1
Avec une puissance de 5 kW, l'alternateur synchrone à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.
Alimenté par un moteur à essence 4 temps performant et fiable (EU STAGE V), le groupe électrogène PGG 6/1 d'une puissance de 5 kW garantit une alimentation électrique autonome sur les chantiers, dans l'agriculture ou pour les services municipaux. Le grand réservoir de 25 litres permet jusqu'à dix heures d'autonomie (jusqu'à six heures et demie à pleine puissance). Le cadre acier robuste, les roues anti-crevaison et le guidon rabattable assurent une mobilité maximale, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à deux prises de courant de sécurité et à une prise CEE (230 V 1~) avec régulateur de tension automatique (AVR), l'appareil permet de brancher plusieurs types d'outils. Le système de sécurité élaboré avec protection contre les surcharges et le manque d'huile protège efficacement des dommages cet appareil facile d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Excellente facilité d'utilisationRoues anti-crevaison garantissant une grande mobilité. Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevéesAvec régulateur de tension automatique (AVR) pour assurer un contrôle permanent de la tension.
Très performanteLe groupe électrogène fournit avec fiabilité une tension de 230 V à une puissance continue de 5,5 kW. Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie par plein.
Utilisation des nettoyeurs haute pression de Kärcher
- Pour l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones dépourvues d'alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression monophasés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Puissance nominale (kW)
|5
|Puissance (kW)
|5,5
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|390
|Puissance du moteur (kW/PS)
|8,5 / 11,6
|Consommation de carburant (l/h)
|3,8
|Capacité du réservoir (l)
|25
|Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h)
|10
|Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h)
|6,5
|Poids emballage inclus (kg)
|92,4
|Poids sans accessoires (kg)
|84,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|743 x 713 x 670
Inclus dans la livraison
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Sortie en courant continu (12 V)
- Classe de protection IP 23
- Protection contre le manque d'huile et les surcharges
- Jauge de carburant
- 2 prises monophasées de type F (Schuko)
- Prise monophasée CEE (32 A)
- Régulateur de tension automatique (AVR)
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Source de courant autonome pour les municipalités, par exemple pour les aspirateurs
- Source de courant autonome pour le bâtiment, par exemple pour les meuleuses d'angle
- Source de courant autonome pour l'agriculture, par exemple pour les nettoyeurs haute pression
Piéces détachées PGG 6/1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.