Alimenté par un moteur à essence 4 temps performant et fiable (EU STAGE V), le groupe électrogène PGG 6/1 d'une puissance de 5 kW garantit une alimentation électrique autonome sur les chantiers, dans l'agriculture ou pour les services municipaux. Le grand réservoir de 25 litres permet jusqu'à dix heures d'autonomie (jusqu'à six heures et demie à pleine puissance). Le cadre acier robuste, les roues anti-crevaison et le guidon rabattable assurent une mobilité maximale, même dans des conditions d'utilisation difficiles. Grâce à deux prises de courant de sécurité et à une prise CEE (230 V 1~) avec régulateur de tension automatique (AVR), l'appareil permet de brancher plusieurs types d'outils. Le système de sécurité élaboré avec protection contre les surcharges et le manque d'huile protège efficacement des dommages cet appareil facile d'utilisation.