Elektrische generator PGG 6/1
Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.
Aangedreven door een krachtige en betrouwbare 4-takt benzinemotor (EU STAGE V), garandeert onze synchrone generator PGG 6/1 met 5 kW een onafhankelijke stroomvoorziening op bouwwerven, in de landbouw of in stedelijke gebieden. De grote 25 liter tank maakt lange toepassingen mogelijk tot 10 uur (bij vol vermogen tot 6,5 uur), terwijl een robuust stalen frame, lekvrije banden en een inklapbare handgreep zorgen voor maximale mobiliteit, ook in moeilijke omstandigheden. Dankzij de 2 geaarde stopcontacten en 1 blauwe caravanaansluiting (beide AC, 1-fase) met automatische spanningsregelaar (AVR), heeft de machine voldoende aansluitmogelijkheden voor de bediening van verschillende gereedschappen en apparatuur. De geavanceerde veiligheidstechnologie met overbelasting- en olietekortbeveiliging beschermt de gebruiksvriendelijke machine tegen beschadiging.
Kenmerken en voordelen
Buitengewoon gebruiksgemakLekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit. Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.
Ultieme betrouwbaarheid en veiligheidMet automatische spanningsregelaar (AVR) die een grotendeels constante spanning levert.
Zeer krachtigSynchrone generator levert betrouwbaar 230 V met 5,5 kW continu vermogen. Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 6,5 uur per tankvulling.
Bediening van Kärcher hogedrukreinigers
- Voor het gebruik van hogedrukreinigers in gebieden waar geen externe stroomvoorziening aanwezig is.
- Geschikt voor bepaalde, éénfasige hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (kW)
|5
|Vermogen (kW)
|5,5
|Aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|390
|Motorvermogen (kW/pk)
|8,5 / 11,6
|Brandstofverbruik (l/u)
|3,8
|Tankinhoud (l)
|25
|Looptijd bij 50% output (u)
|10
|Looptijd bij 100% output (u)
|6,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|92,4
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|84,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|743 x 713 x 670
Inbegrepen bij levering
- Weergave bedrijfstoestand
- Gelijkstroomuitgang (12V)
- Beschermingsgraad IP 23
- Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter
- 2 eenfasige stopcontacten type F (Schuko)
- Enkelfasig CEE-stopcontact (32 A)
- Automatische spanningsregelaar (AVR)
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Toepassingen
- Onafhankelijke stroombron voor gemeenten, b.v. voor stofzuigers
- Onafhankelijke stroombron in constructie, b.v. voor haakse slijpers
- Onafhankelijke stroombron in de landbouw, b.v. hogedrukreinigers
Onderdelen PGG 6/1
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.