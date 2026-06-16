Aangedreven door een krachtige en betrouwbare 4-takt benzinemotor (EU STAGE V), garandeert onze synchrone generator PGG 6/1 met 5 kW een onafhankelijke stroomvoorziening op bouwwerven, in de landbouw of in stedelijke gebieden. De grote 25 liter tank maakt lange toepassingen mogelijk tot 10 uur (bij vol vermogen tot 6,5 uur), terwijl een robuust stalen frame, lekvrije banden en een inklapbare handgreep zorgen voor maximale mobiliteit, ook in moeilijke omstandigheden. Dankzij de 2 geaarde stopcontacten en 1 blauwe caravanaansluiting (beide AC, 1-fase) met automatische spanningsregelaar (AVR), heeft de machine voldoende aansluitmogelijkheden voor de bediening van verschillende gereedschappen en apparatuur. De geavanceerde veiligheidstechnologie met overbelasting- en olietekortbeveiliging beschermt de gebruiksvriendelijke machine tegen beschadiging.