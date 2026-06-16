De compacte, lichte en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 5/17 CX Plus blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Het toestel is uitgerust met een geavanceerde toebehorenopberging en is ontworpen voor een lange levensduur danzijk zijn messing cilinderkop en zijn automatische drukontlasting. Het toestel maakt tevens indruk dankzij zijn nieuwe innovatieve ontwikkelingen die het bedieningsgemak voor de gebruiker op lange termijn verhogen, door te zorgen voor een moeiteloze bediening en een tijdsbesparende opstart en demontage. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt handig gebruik van de terugslag van de hoge druk om de houdkracht voor de gebruiker tot nul te reduceren, terwijl met de EASY!Lock snelkoppeling de bediening vijf maal sneller verloopt dan bij de traditionele schroefdraadkoppelingen, zonder echter in te binden op robuustheid en levensduur. Kortom, een begrijpelijk uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoge mate aan comfort en een lange service-levensduur.