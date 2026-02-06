HEPA филтър
Благодарение на HEPA хигиенния филтър (EN 1822:1998), изходящият въздух от прахосмукачката е по-чист от околния въздух.
Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) филтрира надеждно и безопасно най-фините замърсявания като полени или предизвикващи алергии частици от въздуха. Той е толкова ефективен, че изходящият въздух от прахосмукачката е по-чист от въздуха в съответното помещение. Препоръчваме смяна на филтъра веднъж годишно. Хигиенният филтър HEPA 12 е съвместим с уредите VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Характеристики и предимства
Филтър с фина мрежа
- Надеждно филтрира най-фините замърсявания, като цветен прашец и други предизвикващи алергия частици.
Лесен за смяна
- Бърза и лесна смяна благодарение на магнитен държач.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,034
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,055
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|90 x 50 x 50
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания