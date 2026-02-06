Хигиенният филтър HEPA (EN 1822:1998) филтрира надеждно и безопасно най-фините замърсявания като полени или предизвикващи алергии частици от въздуха. Той е толкова ефективен, че изходящият въздух от прахосмукачката е по-чист от въздуха в съответното помещение. Препоръчваме смяна на филтъра веднъж годишно. Хигиенният филтър HEPA 12 е съвместим с уредите VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.