Плосък нагънат филтър

Здрав плосък нагънат филтър специално за прахосмукачки за пепел и сухо почистване. За продължително поддържане на смукателната мощност.

Характеристики и предимства
Подходящи за смукачки за пепел и сухо почистване Керхер AD 3, AD 2 и AD 4 Premium
За постоянна мощност на засмукване
Лесно заменяеми
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,116
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,163
Размери (Д х Ш х В) (мм) 197 x 97 x 48
Съвместими уреди
Сфера на приложение
  • Отстраняване на пепел