Плосък нагънат филтър
Здрав плосък нагънат филтър специално за прахосмукачки за пепел и сухо почистване. За продължително поддържане на смукателната мощност.
Характеристики и предимства
Подходящи за смукачки за пепел и сухо почистване Керхер AD 3, AD 2 и AD 4 Premium
За постоянна мощност на засмукване
Лесно заменяеми
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,116
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,163
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|197 x 97 x 48
Сфера на приложение
- Отстраняване на пепел