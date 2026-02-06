Резервна батерия
За почистване, което е едновременно ефективно и спокойно: тази резервна батерия осигурява 50 минути допълнително време за работа за всички безкабелни прахосмукачки в гамата VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line.
Мощната литиево-йонна резервна батерия за всички модели прахосмукачки VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line може да удължи времето за работа с до 50 минути, без да е необходимо спиране за зареждане. Ако първата батерия е изтощена, тя може да бъде извадена бързо и лесно с 2 бутона, след което резервната батерия се поставя. Така можете веднага да продължите с почистването. 3-степенен LED дисплей дава информация за нивото на зареждане. Практично и удобно: резервната батерия може да се зарежда отделно, което прави прекъсванията на работата минимални.
Характеристики и предимства
Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
Зареждането е възможно независимо от паметта на устройството.
Мощна литиево-йонна клетка
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,495
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,62
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|149 x 83 x 49