Мощната литиево-йонна резервна батерия за всички модели прахосмукачки VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line може да удължи времето за работа с до 50 минути, без да е необходимо спиране за зареждане. Ако първата батерия е изтощена, тя може да бъде извадена бързо и лесно с 2 бутона, след което резервната батерия се поставя. Така можете веднага да продължите с почистването. 3-степенен LED дисплей дава информация за нивото на зареждане. Практично и удобно: резервната батерия може да се зарежда отделно, което прави прекъсванията на работата минимални.