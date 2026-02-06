Всички модели VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax могат да се съхраняват в свободностоящата паркинг станция, за да се спести място и да се предотврати падането им. Не е необходим стенен монтаж. Освен че държи акумулаторната прахосмукачка на място, има място и за аксесоарите. Така че те винаги са спретнати и подредени и винаги под ръка. Зарядното устройство за батериите на прахосмукачката може да се прикрепи към паркинг станцията – по този начин батерията се зарежда автоматично, когато устройството е паркирано. За да използвате свободностоящата паркинг станция, е необходима допълнителна скоба за стена, която е включена в моделите VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Това е прикрепено към станцията за паркиране. Обхватът на доставката на паркинг станцията не включва допълнителна скоба за стена.