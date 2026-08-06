Удължаващ струйник
За свързване на водоструйки Kärcher със средно налягане и аксесоари с помощта на адаптер Quick Connect. Съвместим с всички модели KHB и OC 6-18.
Удължаващият струйник свързва всички модели KHB и OC 6-18 и техните аксесоари с помощта на адаптера Quick Connect. Улеснява ергономичната работа и благодарение на дължината си до голяма степен защитава потребителя от пръскане на вода. Удължаващият струйник е съвместим с всички модели KHB и OC 6-18. За приложението се препоръчва аксесоар за ръчно почистване с адаптер за бързо свързване, напр. MJ 24 Handheld Multi Jet.
Характеристики и предимства
Свързване на аксесоари Kärcher KHB и OC 6-18 с помощта на адаптера Quick Connect
- Ергономична работа и висока степен на защита срещу пръскане с вода.
Цветно кодиране при байонетен монтаж
- Ясно разграничение на аксесоарите за водоструйки.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,137
|Тегло с опаковката (кг)
|0,208
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|384 x 40 x 37