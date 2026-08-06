Удължаващ струйник

За свързване на водоструйки Kärcher със средно налягане и аксесоари с помощта на адаптер Quick Connect. Съвместим с всички модели KHB и OC 6-18.

Удължаващият струйник свързва всички модели KHB и OC 6-18 и техните аксесоари с помощта на адаптера Quick Connect. Улеснява ергономичната работа и благодарение на дължината си до голяма степен защитава потребителя от пръскане на вода. Удължаващият струйник е съвместим с всички модели KHB и OC 6-18. За приложението се препоръчва аксесоар за ръчно почистване с адаптер за бързо свързване, напр. MJ 24 Handheld Multi Jet.

Характеристики и предимства
Свързване на аксесоари Kärcher KHB и OC 6-18 с помощта на адаптера Quick Connect
  • Ергономична работа и висока степен на защита срещу пръскане с вода.
Цветно кодиране при байонетен монтаж
  • Ясно разграничение на аксесоарите за водоструйки.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,137
Тегло с опаковката (кг) 0,208
Размери (Д × Ш × В) (мм) 384 x 40 x 37