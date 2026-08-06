Удължаващият струйник свързва всички модели KHB и OC 6-18 и техните аксесоари с помощта на адаптера Quick Connect. Улеснява ергономичната работа и благодарение на дължината си до голяма степен защитава потребителя от пръскане на вода. Удължаващият струйник е съвместим с всички модели KHB и OC 6-18. За приложението се препоръчва аксесоар за ръчно почистване с адаптер за бързо свързване, напр. MJ 24 Handheld Multi Jet.