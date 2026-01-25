Автошампоан RM 619, 5л
Леко алкален разпенващ се почистващ препарат за основно почистване на автомобила. Безопасен за околната среда и особено щадящ за всички боядисани и пластмасови повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,12
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|190 x 140 x 250
Качества
- За основно почистване на чувствителни боядисани и пластмасови повърхности
- Щадящ основата
- Леко алкален почистващ препарат, не съдържа опасни вещества
- Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
- Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
- Без NTA
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
- Превозни средства
- Почистване на мотоциклети и мотопеди