Автошампоан RM 619, 5л

Леко алкален разпенващ се почистващ препарат за основно почистване на автомобила. Безопасен за околната среда и особено щадящ за всички боядисани и пластмасови повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,12
Размери (Д х Ш х В) (мм) 190 x 140 x 250
Качества
  • За основно почистване на чувствителни боядисани и пластмасови повърхности
  • Щадящ основата
  • Леко алкален почистващ препарат, не съдържа опасни вещества
  • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
  • Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
  • Без NTA
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Произведено в Германия
Автошампоан RM 619, 5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Превозни средства
  • Почистване на мотоциклети и мотопеди
Аксесоари