Препарат за почистване на дърво RM 624, 5л
За основно почистване на всички обработени и необработени водоустойчиви дървени повърхности като градински мебели, дървени подове и тераси. Особено щадящ към материалите.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло (кг)
|5,015
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,455
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|192 x 145 x 248
Качества
- За почистване на всички чувствителни водоустойчиви дървени повърхности. Универсално приложим
- разгражда масла/мазнини и минерални замърсявания
- Отстранява сажди и минерални отлагания
- Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
- Изключително нежен към материалите
- Ниво на pH в концентрата около 9
- Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
- Може да се нанся и ръчно
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
- Дървени подове
- Тераса
- Мебели за градина/тераса/балкон