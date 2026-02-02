Препарат за почистване на дърво RM 624, 5л

За основно почистване на всички обработени и необработени водоустойчиви дървени повърхности като градински мебели, дървени подове и тераси. Особено щадящ към материалите.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 5,015
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,455
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 145 x 248
Качества
  • За почистване на всички чувствителни водоустойчиви дървени повърхности. Универсално приложим
  • разгражда масла/мазнини и минерални замърсявания
  • Отстранява сажди и минерални отлагания
  • Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
  • Изключително нежен към материалите
  • Ниво на pH в концентрата около 9
  • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
  • Може да се нанся и ръчно
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Произведено в Германия
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Дървени подове
  • Тераса
  • Мебели за градина/тераса/балкон
Аксесоари