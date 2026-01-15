Универсален почистващ препарат RM 555, 5л

Силният универсален почистващ препарат отстранява без усилия масла, мазнини и замърсявания които съдържат минерали. За градински мебели, превозни средства, фасади и всички водоустойчиви повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 5,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,39
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 145 x 248
Сфера на приложение
  • Площи около дома и градината
  • Превозни средства
