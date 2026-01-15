Универсален почистващ препарат RM 555, 5л
Силният универсален почистващ препарат отстранява без усилия масла, мазнини и замърсявания които съдържат минерали. За градински мебели, превозни средства, фасади и всички водоустойчиви повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло (кг)
|5,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,39
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|192 x 145 x 248
Сфера на приложение
- Площи около дома и градината
- Превозни средства