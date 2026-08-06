Soft Band моп, с джобове, бял, 40 cm
Ефективен и лесен за употреба: Микрофибърният моп с джобове за закрепване е идеален за приложения с метода с кофи или спрей-метода.
Микрофибърният моп е съвместим с всички стандартни държачи за моп с джобове за закрепване и може да се използва както за приложения с количка с две кофи, количка с една кофа с преса, така и за спрей-метода. Благодарение на комбинацията от материали – микрофибър, полиестер и абразивни ленти, изработени от груби полиамидни влакна, дори упоритите замърсявания могат да бъдат отстранени без усилия. Микрофибърният моп е съвместим с всички конвенционални сгъваеми държачи за моп с джобове за закрепване и може да бъде използван както с количка с две кофи, количка с една кофа с преса, така и за спрей-метода.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладък и силно структуриран
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Джобове
|Материал
|80% PET / 20% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Тип производство
|Влакнеста тъкан
|Структура на текстила
|Рязани влакна
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|макс. 60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,11 / 700
|Тегло на опаковката (кг)
|0,128
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 150
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване