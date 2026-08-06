Микрофибърният моп е съвместим с всички стандартни държачи за моп с джобове за закрепване и може да се използва както за приложения с количка с две кофи, количка с една кофа с преса, така и за спрей-метода. Благодарение на комбинацията от материали – микрофибър, полиестер и абразивни ленти, изработени от груби полиамидни влакна, дори упоритите замърсявания могат да бъдат отстранени без усилия. Микрофибърният моп е съвместим с всички конвенционални сгъваеми държачи за моп с джобове за закрепване и може да бъде използван както с количка с две кофи, количка с една кофа с преса, така и за спрей-метода.