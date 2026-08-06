Soft Band моп, с джобове, бял, 40 cm

Ефективен и лесен за употреба: Микрофибърният моп с джобове за закрепване е идеален за приложения с метода с кофи или спрей-метода.

Микрофибърният моп е съвместим с всички стандартни държачи за моп с джобове за закрепване и може да се използва както за приложения с количка с две кофи, количка с една кофа с преса, така и за спрей-метода. Благодарение на комбинацията от материали – микрофибър, полиестер и абразивни ленти, изработени от груби полиамидни влакна, дори упоритите замърсявания могат да бъдат отстранени без усилия. Микрофибърният моп е съвместим с всички конвенционални сгъваеми държачи за моп с джобове за закрепване и може да бъде използван както с количка с две кофи, количка с една кофа с преса, така и за спрей-метода.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Структура на пода Гладък и силно структуриран
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Джобове
Материал 80% PET / 20% PA
Текстилен материал Микрофибър
Тип производство Влакнеста тъкан
Структура на текстила Рязани влакна
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) макс. 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 250
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,11 / 700
Тегло на опаковката (кг) 0,128
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 150
Размери, с опаковката (мм) 400 x 150 x 15

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Soft Band моп, с джобове, бял, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
Почистващи препарати