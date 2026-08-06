Абразивният микрофибърен моп с къс косъм – лека версия в класически вариант с джобове, е особено подходящ за универсални приложения. Мопът няма абсорбиращ слой, поради което се препоръчват методите за почистване с кофа или чрез впръскване. Благодарение на фините си микрофибри и абразивната лента от вградени полиамидни влакна и здрави полипропиленови четки, той може ефективно да отделя дори упорити замърсявания, като текстилът има и добре балансирани свойства за плъзгане без усилия. В допълнение, мопът има зашити ъгли и общо четири флагчета в цветовете синьо, червено, жълто и зелено. Използвайки тази система с цветово кодиране, мопът може ясно да бъде разпределен към определена зона за почистване, за да се осигури ефективна превенция на кръстосано замърсяване. Флагчетата, които не са необходими, могат просто да бъдат отрязани. Микрофибърният моп е подходящ за употреба с количка с две кофи, количка с една кофа с преса и за спрей-метода.