Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 30 m, max. 140 bar
Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").
Long de 30 m, le flexible de nettoyage de canalisations (DN 6) est particulièrement souple, ce qui le rend très efficace lorsqu'il s'agit de nettoyer l'intérieur des tuyaux. (Raccord fileté pour buse R 1/8).
Caractéristiques et avantages
Flexible haute pression en PVC très flexible
- Ultra léger et facile à utiliser.
- Jusqu'à 120 bar.
Connexion : 1/8"
- Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|140
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Longueur (m)
|30
|Poids emballage inclus (kg)
|2.3
Appareils compatibles
Pièces de rechange Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 30 m, max. 140 bar
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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