Lance d'arrosage
Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.
Cette lance compacte est parfaite pour un arrosage simple dans le jardin. Grâce aux formes d'arrosage réglables en continu, la distribution de l'eau peut flexiblement et sur demande être modifiée d'un jet conique creux à un jet crayon. Des parterres de fleurs et de plantes peuvent être arrosées facilement, et les terrasses ou les meubles de jardin peuvent être nettoyés de saletés tenaces. Cela rend cette lance d'arrosage de la classe d'entrée idéale aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. Si la lance n'est pas utilisée, le jet d'eau de la lance peut simplement être fermé. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Forme d'arrosage réglable en continu de jet dur à jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône) et le nettoyage (jet crayon).
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Petit et compact
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|131 x 36 x 36
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 2
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Vidéos
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Lance d'arrosage
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.