Nettoyant universel RM 770 sans tensioactif, 1l
Nettoyant universel sans agents tensioactifs pour tous les revêtements de sol textiles, souples et durs. Dissout efficacement les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces et réduit considérablement le réencrassement.
Le choix idéal pour le nettoyage professionnel de tous les revêtements de sol textiles, souples et durs grâce à sa polyvalence et à son pouvoir nettoyant : le nettoyant universel sans agents tensioactifs RM 770 de Kärcher. Il permet une élimination puissante des salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que des souillures minérales tandis que sa formule sans agents tensioactifs réduit efficacement le réencrassement sur les surfaces textiles et les dalles microporeuses en pierre et en céramique. L'éventail des possibilités d'utilisation de ce nettoyant sans solvants ni enzymes va de l'injection-extraction avec nos appareils d'injection-extraction Puzzi jusqu'au nettoyage courant manuel en passant par le nettoyage à l'aide d'autolaveuses aspirantes et de machines de nettoyage des moquettes. De plus, ses propriétés moussantes assurent une utilisation particulièrement efficace du volume de réservoir des machines. Les entreprises de nettoyage de bâtiments bénéficient en outre d'une sécurité particulièrement élevée pour l'utilisateur, le nettoyant universel sans agents tensioactifs RM 770 n'étant soumis à aucune obligation de marquage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
Propriétés
- Nettoyant universel puissant et sans agents tensioactifs pour le nettoyage d'appoint
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Convient à tous les revêtements de sol textiles, souples et durs ainsi qu'aux plafonds et aux murs
- Retarde le réencrassement
- Sans tensioactif, solution solvanée ni enzyme
- Formule peu moussante
- Respectueux des matériaux
- Sans NTA
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles
- Nettoyage des surfaces
- Nettoyage des sols