Stein- und Fassadenreiniger RM 623, 5l

Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht (kg) 5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschaften
  • Ermöglicht mühelose Entfernung von Öl, Fett, Ruß, Staub, Algen und Emmissionsverschmutzungen
  • Auf Aluminium einsetzbar
  • pH- Wert im Konzentrat ca. 7
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Made in Germany
Stein- und Fassadenreiniger RM 623, 5l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Terrasse
  • Aluminiumfassaden
  • Steinoberflächen
  • Garten- und Steinmauern
Zubehör