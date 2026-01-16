Nettoyant pour pierres et façades, 5l
Ce nettoyant puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Permet une élimination sans efforts d'huile, de graisse, de roue, des poussières, l'algues et des salissures dues aux émissions.
- Peut être utilisé sur l'aluminium
- Valeur pH sous forme concentrée env. 7
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Made in Germany
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Façades en aluminium
- Surfaces en pierre
- Murs de jardin et de pierre