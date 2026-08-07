EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät
Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern.
EASY!Force-Technik nutzen, aber den bereits vorhandenen Kärcher Hochdruckreiniger behalten: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit allen passenden Teilen bis zur Düse. Der Umrüstsatz beinhaltet die EASY!Force-Hochdruckpistole (4.118-005), ein Strahlrohr (4.112-000) mit 1050 Millimetern Länge und EASY!Lock-Anschlüssen, 10 Meter Premium-Hochdruckschlauch mit Nennweite 8 und für bis zu 315 Bar Arbeitsdruck geeignet, den Adapter 2 (4.111-030) zum Anschluss des Geräts sowie den Adapter 8 (4.111-036) für Hochdruckdüsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.8
Kompatible Geräte
- HDS 12/14-4 St Gas
- HDS 12/14-4 St Gas LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gas
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HG 43
- HG 64