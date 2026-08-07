Utiliser la technologie EASY!Force tout en conservant votre nettoyeur haute pression Kärcher préexistant : grâce au kit de conversion EASY!Force 2 avec toutes les pièces compatibles jusqu'à la buse. Le kit de conversion comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), une lance d'arrosage (4.112-000) d'une longueur de 1050 millimètres avec attaches EASY!Lock, un flexible haute pression Premium de 10 mètres d'un diamètre nominal de 8 pour une pression de travail jusqu'à 315 bar, l'adaptateur 2 (4.111-030) pour le raccordement de l'appareil et l'adaptateur 8 (4.111-036) pour buses haute pression à raccord M 18 × 1,5.