Kit de conversion EASY!Force 2 – à partir de l'appareil
Développé pour l'équipement ultérieur des nettoyeurs haute pression préexistants de Kärcher : le kit de conversion EASY!Force 2 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage, flexible haute pression et adaptateurs requis.
Utiliser la technologie EASY!Force tout en conservant votre nettoyeur haute pression Kärcher préexistant : grâce au kit de conversion EASY!Force 2 avec toutes les pièces compatibles jusqu'à la buse. Le kit de conversion comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), une lance d'arrosage (4.112-000) d'une longueur de 1050 millimètres avec attaches EASY!Lock, un flexible haute pression Premium de 10 mètres d'un diamètre nominal de 8 pour une pression de travail jusqu'à 315 bar, l'adaptateur 2 (4.111-030) pour le raccordement de l'appareil et l'adaptateur 8 (4.111-036) pour buses haute pression à raccord M 18 × 1,5.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|5.8
Appareils compatibles
- HDS 801 D
- HDS 9/14-4 St
- HDS 9/16-4 St Gaz
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en acier verni
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en inox
- HDS 9/17-4 C Classic, avec tambour-enrouleur en matière plastique
- HDS 9/18-4 M
- HDS 10/20-4 M
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S
- HDS 7/16 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 7/16-4 ST
- HD 9/18-4 St
- HG 43
- HG 64