Schwenkhalter Edelstahl

Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.8
Kompatible Geräte