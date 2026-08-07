Starter Kit Battery Power 18/50
Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology lässt sich per 18-V-Schnellladegerät in nur 94 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen. Das Starter Kit Kärcher Battery Power 18/50 kann für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.
Merkmale und Vorteile
Innovative Real Time TechnologyDas LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
18 V Kärcher Battery Power-WechselakkuFür den Einsatz in allen 18 V Kärcher Akkuplattformgeräten.
18-V-SchnellladegerätLädt den 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 94 Minuten zu 80 %.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
- Garantieren konstante Leistung und verhindern Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
- Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX5
- Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
- Höchstleistung durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
- Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Wandhalterung
- Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.
Robustes Gehäuse
- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|5
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät
|
18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Ladestrom (A)
|2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 147
Lieferumfang
- Akku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Videos
Kompatible Geräte
Zubehör
Starter Kit Battery Power 18/50 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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