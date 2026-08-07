Démarreur kit Battery Power 18/50
Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante peut être rechargée à 80 % en seulement quatre-vingt-quatorze minutes grâce au chargeur rapide 18 V. Le kit de démarrage Kärcher Battery Power 18/50 est utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD indique en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VPour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Chargeur rapide 18 VRecharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah à 80 % en quatre-vingt-quatre minutes.
Cellules lithium-ion performantes
- Garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage automatique
- Prolonge la durée de vie des cellules.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Surveillance intelligente des cellules
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Support mural
- Pour une fixation propre du chargeur au mur.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide
|
batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.4
|Poids emballage inclus (kg)
|1.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|184 x 133 x 147
Inclus dans la livraison
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Vidéos
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Démarreur kit Battery Power 18/50
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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