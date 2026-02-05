Das VP 160 Vario Power Jet bietet eine stufenlos einstellbare Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr und bietet somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung – von sanft bis kraftvoll. Dies steigert spürbar Ihre Effizienz und den Arbeitskomfort bei jeder Anwendung. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5.