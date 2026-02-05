VP 160 vario power jet
Vario Power-Strahlrohr VP 160 für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
Das VP 160 Vario Power Jet bietet eine stufenlos einstellbare Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr und bietet somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung – von sanft bis kraftvoll. Dies steigert spürbar Ihre Effizienz und den Arbeitskomfort bei jeder Anwendung. Ideal für die Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Druckregelung durch einfaches Drehen
- Einfache Handhabung.
Hochdruck- bis Niederdruckstrahl
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klasse K 4 und K 5
- Perfekt für ein nachträgliches Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Fassaden kleinerer Häuser
- Garten- und Steinmauern
- Gehwege ums Haus
- Zäune
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Flächen rund um Haus und Garten