Battery Power 18/50
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.
La batería, equipada con células de iones de litio, garantiza una potencia constante. Además, las células impiden la autodescarga de la batería y la pérdida de capacidad debida a la descarga parcial frecuente (efecto memoria). Y la innovadora Real Time Technology con display LCD integrado muestra continuamente el tiempo de funcionamiento restante, el estado de carga y la capacidad de la batería. La batería de 18 V/5,0 Ah es apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.
Características y ventajas
Innovadora Real Time TechnologyLa pantalla LCD integrada muestra el tiempo restante, el tiempo de carga restante y el estado de carga en todo momento.
Plataforma de baterías Kärcher de 18 VPara el uso en todos los equipos de la plataforma de batería de 18 V Kärcher Battery Power. Para usar en cualquier equipo de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 18 V.
Potentes células de iones de litioLa batería de iones de litio garantiza una potencia constante e impide la autodescarga y el efecto memoria.
Modo de almacenamiento automático
- Prolonga la vida útil de las celdas.
Protegido frente a chorros de agua según IPX 5
- Protección segura en aplicaciones con chorros de agua.
Gestión térmica eficiente
- Máximo rendimiento gracias a una eficiente amortiguación térmica y una gestión inteligente de la batería.
Monitorización inteligente de las celdas
- Protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
Carcasa robusta
- Las carcasas de las baterías Kärcher son muy resistentes a los golpes.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|5
|Energía (Wh)
|90
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|134 x 88 x 73