La batería, equipada con células de iones de litio, garantiza una potencia constante. Además, las células impiden la autodescarga de la batería y la pérdida de capacidad debida a la descarga parcial frecuente (efecto memoria). Y la innovadora Real Time Technology con display LCD integrado muestra continuamente el tiempo de funcionamiento restante, el estado de carga y la capacidad de la batería. La batería de 18 V/5,0 Ah es apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.