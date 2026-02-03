Kit de adaptadores para la manguera de prolongación
Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras
Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a limpiadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.
Características y ventajas
Kit de reequipamiento de Quick Connect
- Para reequipar todas las limpiadoras de alta presión fabricadas a partir de 1992 con el sistema de conexión Quick Connect
Conexión de latón
- Cambio fácil y conexión rápida de la pistola por Quick Connect
Sistema Quick Connect
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|80 x 45 x 61
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.120
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 WCM
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.800 eco!ogic
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Smart Control Home
- K 5.600
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.91 MDD Plus
- K 6.250 *EU
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7 WCM Car&Home
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.91 MD
- K Mini
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4-2 AN *ES
- K 2 Battery
- K 2 Power Control Car
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 4 Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home