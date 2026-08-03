Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión (DN 8) adecuada para presiones de hasta 315 bares. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 315
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 2,5
Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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