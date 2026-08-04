Bonnette microfibres pour grande brosse ronde
Les deux bonnettes en microfibres pour la grande brosse ronde offrent une meilleure élimination de la saleté et des résultats éclatants.
Idéal pour les salissures particulièrement importantes et tenaces dans les salles de bains et les cuisines. Même les salissures importantes sur la plaque de cuisson peuvent être éliminées sans efforts.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- Idéale pour nettoyer en douceur la saleté particulièrement tenace sur toutes les surfaces dures de la cuisine et de la salle de bain.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 120 x 15
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Lavabo/évier
- Plaque de cuisson
- Cabine de douche/baignoire
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Hottes d'aspiration
- Acier inoxydable