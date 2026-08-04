Bonnettes microfibres extérieures pour pulvérisateur > 2017

Idéal pour les fenêtres extérieures : la bonnette microfibres pour l'extérieur avec fermeture auto-agrippante et beaucoup de fibres abrasives. Avec grattoir pour les salissures tenaces.

Grâce au système de bandes autoagrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée. Grâce au grand nombre de fibres abrasives, cette bonnette convient parfaitement au nettoyage des fenêtres à l'extérieur. Le grattoir inclus enlève même les salissures les plus tenaces des fenêtres.

Caractéristiques et avantages
Bonnette microfibres pour l'extérieur
  • Pour des fenêtres brillantes sans traces.
Fermeture à système de bandes auto-agrippantes
  • Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée
Grattoir de saleté
Convient au pulvérisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Composition du tissus 70 % polyester ; 30 % polyamide
Couleur Blanc
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 275 x 30
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Petits carreaux
  • Miroirs
  • Même les saletés tenaces