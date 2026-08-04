Bonnettes microfibres extérieures pour pulvérisateur > 2017
Idéal pour les fenêtres extérieures : la bonnette microfibres pour l'extérieur avec fermeture auto-agrippante et beaucoup de fibres abrasives. Avec grattoir pour les salissures tenaces.
Grâce au système de bandes autoagrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée. Grâce au grand nombre de fibres abrasives, cette bonnette convient parfaitement au nettoyage des fenêtres à l'extérieur. Le grattoir inclus enlève même les salissures les plus tenaces des fenêtres.
Caractéristiques et avantages
Bonnette microfibres pour l'extérieur
- Pour des fenêtres brillantes sans traces.
Fermeture à système de bandes auto-agrippantes
- Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée
Grattoir de saleté
Convient au pulvérisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Composition du tissus
|70 % polyester ; 30 % polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Petits carreaux
- Miroirs
- Même les saletés tenaces