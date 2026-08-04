Grâce au système de bandes autoagrippantes, la bonnette en microfibres peut facilement être attachée au flacon pulvérisateur et remplacée. Grâce au grand nombre de fibres abrasives, cette bonnette convient parfaitement au nettoyage des fenêtres à l'extérieur. Le grattoir inclus enlève même les salissures les plus tenaces des fenêtres.