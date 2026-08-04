Bonnettes microfibres pour pulvérisateur > 2017
La bonnette en microfibres avec fermeture auto-agrippante permet d'éliminer la saleté de manière optimale avec le pulvérisateur sur toutes les surfaces lisses.
Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut être très facilement fixée au flacon pulvérisateur et remplacée.
Caractéristiques et avantages
Bonnette microfibres pour l'intérieur
- Pour des fenêtres brillantes sans traces.
Fermeture à système de bandes auto-agrippantes
- Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée
Convient au pulvérisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Composition du tissus
|85% Polyester, 15% Polyamide
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Petits carreaux
- Miroirs