Bonnettes microfibres pour pulvérisateur > 2017

La bonnette en microfibres avec fermeture auto-agrippante permet d'éliminer la saleté de manière optimale avec le pulvérisateur sur toutes les surfaces lisses.

Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut être très facilement fixée au flacon pulvérisateur et remplacée.

Caractéristiques et avantages
Bonnette microfibres pour l'intérieur
  • Pour des fenêtres brillantes sans traces.
Fermeture à système de bandes auto-agrippantes
  • Grâce au système auto-agrippant, la bonnette en microfibres peut facilement et rapidement être remplacée
Convient au pulvérisateur WV (2.633-129.0)
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Composition du tissus 85% Polyester, 15% Polyamide
Couleur Blanc
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 275 x 30
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Petits carreaux
  • Miroirs