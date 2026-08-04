La lance d'extension à main est un accessoire du nettoyeur à main Kärcher et du nettoyeur à main avec un adaptateur à connexion rapide. Elle facilite le travail ergonomique et, grâce à la distance, protège largement l'utilisateur des projections d'eau. Le tube de rallonge est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. Pour l'application, un accessoire de nettoyage à main avec adaptateur Quick Connect est nécessaire, par exemple le MJ 24 Handheld Multi Jet.