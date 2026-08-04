Extension de lance pour KHB et OC 6-18
Rallonge de lance pour augmenter la portée de 0,4 mètre. Pour un nettoyage plus confortable et plus efficace des endroits difficiles d'accès. Convient à tous les accessoires Kärcher.
La lance d'extension à main est un accessoire du nettoyeur à main Kärcher et du nettoyeur à main avec un adaptateur à connexion rapide. Elle facilite le travail ergonomique et, grâce à la distance, protège largement l'utilisateur des projections d'eau. Le tube de rallonge est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. Pour l'application, un accessoire de nettoyage à main avec adaptateur Quick Connect est nécessaire, par exemple le MJ 24 Handheld Multi Jet.
Caractéristiques et avantages
Raccordement des accessoires Kärcher KHB et OC 6-18 à l'aide de l'adaptateur Quick Connect
- Travail ergonomique et haut degré de protection contre les projections d'eau
Code couleur pour le montage de la baïonnette
- Distinction claire des accessoires pour nettoyeurs haute pression
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|384 x 40 x 37