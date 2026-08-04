Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0
Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.
Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 2,5 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 2.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 2.0. Les deux raccords 2.0 sont compatibles avec les aspirateurs construits à partir de 2017.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|2,5
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|420 x 370 x 90