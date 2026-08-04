Spécifications

Données techniques

Diamètre (mm) 300
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids (kg) 1,6
Poids avec emballage (kg) 2,1
Accessoires
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