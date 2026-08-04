Le petit préfiltre pour pompe élimine les grosses particules de saleté et le sable dans les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques courantes, augmentant ainsi la durée de vie des appareils. Le préfiltre est particulièrement adapté aux appareils sans filtre intégré, d'un débit allant jusqu'à 4 000 l/h et équipés d'un filetage de raccordement G1 (33,3 mm). L'élément filtrant peut être retiré très facilement pour un nettoyage sans effort. La taille des mailles du filtre fin est de 250 µm (0,25 mm). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des nouveaux accessoires BP garantit une étanchéité fiable et un montage extrêmement facile.