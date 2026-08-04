Préfiltre pour pompe, petit
Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.
Le petit préfiltre pour pompe élimine les grosses particules de saleté et le sable dans les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques courantes, augmentant ainsi la durée de vie des appareils. Le préfiltre est particulièrement adapté aux appareils sans filtre intégré, d'un débit allant jusqu'à 4 000 l/h et équipés d'un filetage de raccordement G1 (33,3 mm). L'élément filtrant peut être retiré très facilement pour un nettoyage sans effort. La taille des mailles du filtre fin est de 250 µm (0,25 mm). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des nouveaux accessoires BP garantit une étanchéité fiable et un montage extrêmement facile.
Caractéristiques et avantages
Filtre amovible
- Le filtre peut être nettoyé sous l'eau courante, ce qui permet de le réutiliser sans cesse.
Pré-filtre pour la pompe
- Pour les pompes ayant un débit d'eau allant jusqu'à 4 000 l/h.
Pré-filtre
- Pour une protection supplémentaire de la pompe contre les grosses particules de saleté ou le sable.
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Jusqu'à 4000 l/h taille des mailles : 250 μm (0,25 mm)
|Pression (bar)
|8
|Taille des mailles (mm)
|0,25
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|120 x 220 x 200
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Protège la pompe d'évacuation contre de grandes particules d'ordures.
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