À l'aide de cet élémént de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau avec filtet de vis interne - et vous pouvez utiliser de façon flexible une ou deux sorties actives. Les deux sorties peuvent se séparer ou bien toutes les deux de façon latérale ou bien une de côté et l'autre vers le haut. Filet de vis pour le raccord : G1 (33,3 mm) sur G1 (33,3 mm).