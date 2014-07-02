Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)

Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).

Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).

Caractéristiques et avantages
Y compris un adaptateur au robinet
  • Pour un raccord rapide des raccords à la pompe
Système pratique de clic
  • Facilite le raccord des tuyaux à la pompe
Spécifications

Données techniques

Couleur Jaune
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 79 x 42 x 42
Domaines d'utilisation
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
  • Pour alimenter sanitaires et machines à laver