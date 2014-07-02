Raccord rapide complet 3/4" (19mm)
Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.
Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.
Caractéristiques et avantages
Grand diamètre
- Pour un débit d'eau amélioré
Y compris un adaptateur au robinet
- Pour un raccord rapide des raccords à la pompe
Système pratique de clic
- Facilite le raccord des tuyaux à la pompe
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|84 x 59 x 59
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver